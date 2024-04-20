مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور يبدأ فعالياته بدقيقة حداد على روح صلاح السعدني

بدأ مهرجان بؤرة المسرحي لمسرح المدرج بجامعة دمنهور، والذي يقام تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعلة، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وبحضور أساتذة ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا أمس وكانت بداياته في المسرح الجامعي.

وقدمت الطالبة شاهندا عبد الحميد سيف الدين والطالب محمد محسن، نبذه عن تاريخ الفنان القدير صلاح السعدني وبداياته في مسرح الجامعة مع كثير من الفنانين الكبار وأعماله التي تركت في وجدان المشاهد المصري والعربي الكثير من المشاعر والأخلاقيات.

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من جانبه أكد الدكتور محمد العشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة على أهمية المهرجان لتنمية المواهب وصقل خبرات الطلاب وخلق طالب سوي يتفاعل مع المجتمع وينمي خبراته ومواهبه.

ورحب الدكتور السيد إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية العلوم بضيوف المهرجان الذي تنظمه الجامعة بكلية العلوم بحضور قامات علمية وثقافية وفنية.

من جهته أعرب الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بأبنائه الطلاب ناقلا لهم تحيات رئيس الجامعة، وأكد على أهمية المزج بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية، مشيرا أن المهرجان في دورته الأولى يأتي بعد المهرجان الرياضي الضخم وعددا من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والجوالة يختتمها النشاط الفني بعروضه ومواهبه مؤكدا أن الدورة القادمة ستكون بمشاركة أضعاف عدد الطلاب المشاركين في دورته الاولي معبرا عن سعادته بالتمثيل الكبير للكليات والتنظيم الجيد.

وبدأت فعاليات المهرجان بورشة الإخراج للفنان المخرج محمد البياع بإشراف الدكتورة تيسير أبو شادي، منسق محور الورش بالمهرجان يليها العرض المسرحي " أاحمر علي أبويا وأمي بطيخ" كلية الزراعة، تأليف وإخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي " تماثيل بتتحرك " لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم.