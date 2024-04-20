السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 35 ألف قرص مخدر بالقليوبية

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 35 ألف قرص مخدر، فيتو

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة في مدينة العبور بحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية.

txt

بـ2 مليون جنيه، ضبط 21 ألف قرص تامول بحوزة عنصر إجرامى في مطروح

txt

شمام بالمخدرات، تفاصيل ضبط السلطات السعودية مليون قرص كبتاجون فى منفذ ضبا (فيديو)

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار في العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.  

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قسم شرطة أول العبور قليوب محافظة القليوبية مباحث القليوبية مدينة العبور مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

رياضة القليوبية تطلق مبادرة سيناء الكرامة بمراكز شباب المحافظة

ألغي مؤقتا بسبب حرب غزة.. 10 معلومات لا تعرفها عن حج اليهود في تونس (إنفوجراف)

استمرار حبس عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بكرداسة

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسمنة روابي

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على تشيلسي (فيديو)

استعدادات عسكرية إسرائيلية لاعتراض أسطول المساعدات التركي

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

جزر إسبانيا تعاني من أعداد السياح الضخمة

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم السبت 20-4-2024 في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت في السوق

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 خلال شهر أبريل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية