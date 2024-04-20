ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 35 ألف قرص مخدر بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة في مدينة العبور بحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار في العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements