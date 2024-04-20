وزير التنمية المحلية: دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 21 أبريل 2024، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات2023 /2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الإنسان، يشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

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الخطة التدريبية للمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تسعى وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مضيفًا: أن الوزارة تسعى بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي،وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان.

المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الأسبوع الجارى يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)، ونظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)، وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية،والتعريف ايضًا بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الإنسان فى مصر، و تحليل الفجوات والتحديات التى تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان فى أداء وحدات الإدارة المحلية، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان والرؤية المستقبلية لها.

وعلى جانب آخر قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وذلك من خلال ذراعها التمويلي مشروعك، لافتًا إلى أن الأسبوع الـ32 بخطة تدريب سقارة يتضمن أيضًا تنظيم دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات ويأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، وإتاحة الأسواق التنافسية محليًا واقليميًا وعالميًا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحتوى التدريبي لدورة ريادة الأعمال تشمل مفاهيم المشروعات وريادة الأعمال وأنواعها، وأنشطة المشروعات، وماهى المشروعات الريادية، وتعريف رائد الأعمال، وأبرز سمـــات ومهـــــارات رائد الأعمال، و أنـمــــــاط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعـمــــال، ورحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع، و العلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال،وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال، و دورة حياة المشروع الريادي، ومفهوم دراسة الجدوى، ومتى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها، ومصادر جمع المعلومات، ومراحل إعداد دراسة الجدوى،و دراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الآداء – KPIs.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الـ32 سيشمل تنفيذ دورة"دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى ويستفيد منها 44 متدربا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذًا للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.