السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

رفع 191 طن تراكمات قمامة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

حى شرق بالإسكندرية،
حى شرق بالإسكندرية، فيتو

 صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت اليوم برفع ١٩١,٤ طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي.

 

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو.

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حى شرق بالإسكندرية 

وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها اليوم بمزلقان باكوس ومزلقان سنيما ليلى ومزلقان الظاهرية بنطاق الحي، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات.

وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي.

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الاسكندرية حي شرق اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية أزمة القمامة

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