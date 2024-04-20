توقيع ومناقشة ديوان "وضع محرج" لـ عمر طاهر بمكتبة ديوان الزمالك

تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، حفل توقيع ومناقشة ديوان "وضع محرج" للكاتب عمر طاهر، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري.

وتدير اللقاء الدكتورة غادة لبيب، ومن المتوقع أن يحضر الحفل جمهور ومحبي الكاتب عمر طاهر.

ديوان وضع محرج

وكان قد صدر مؤخرا طبعة خاصة من ديوان "وضع محرج" للكاتب عمر طاهر، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على صدوره لأول مرة.

ويقول عمر طاهر عن هذا الديوان: "بعد مرور عشرين عامًا أحاول أن أتأمل صاحب هذه القصائد عبر ما كتبه، أحسد شابًّا في نهاية عشرينياته على جرأته وشجاعته أن يقول الشعر كما يراه هو شخصيًّا، يقوله بطريقته ولا يلتفت، يتسكع في الشوارع بالساعات بحثًا عن الخيط الرقيق الفاصل بين الكلام العادي وثمرة الشعر، ويختبر العالم من حوله بما يكتبه".

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عمر طاهر

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟»، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

و كتب للسينما عدة أفلام من بينها: «طير إنت»، و«يوم مالوش لازمة»، و«كابتن مصر».

وقدَّم عدة برامج إذاعية من بينها: «واحد صاحبي»، و«الطريق إلى عابدين»، و«شفت ربنا» مع عزيز الشافعي، وقدَّم عدة برامج تلفزيونية منها:«صنايعية مصر»، و«مصري أصلي». وكتب للتلفزيون مسلسل الكارتون «سوبر هنيدي».