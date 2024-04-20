موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة الـ10

مسلسل لعبة حب، ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل لعبة حب عرض الحلقة ١٠ من المسلسل، لكشف خطة سيرين المواجهة لخطة فريدة، ولمعرفة رد فعل مالك وسما بعد العثور على “الكندرة”.

موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 10 على MBC

ومسلسل لعبة حب يعرض عبر قناة 1 mbc من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 10 غدًا الأحد ٢٢ أبريل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية، كما تعرض الحلقة في التوقيت ذاته عبر منصة شاهد vip، كما يعرض المسلسل يوميًا في تمام العاشرة مساء عبر MBC مصر 2.

كواليس مسلسل لعبة حب

نشر الفنان معتصم النهار صورا مع مخرج مسلسل لعبة حب من كواليس العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وعلق معتصم عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلا: “مالك مع المخرج أكثر من رائع فيدات”.

وتابع قائلا: “يارب تكونوا مبسوطين بالمسلسل لعبة حب واللي جاي أحلى بكتير من اللي راح"، واستطرد قائلا “حب كبير لكل شخص كان معنا بهالتجربة الحلوة والشكر الكبير للحبايب اللي وجودهم عمل فرق كبير”.

تفاصيل مسلسل لعبة حب

انطلق عرض مسلسل لعبة حب ويتابعه قطاع كبير من الجمهور العاشق للدراما العربية بصفة عامة والمسلسلات المقتبسة من الدراما التركية بصفة خاصة.

والمسلسل يدور حول شاب ثري يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أنه قريبة له وجده هما من دفعا المال لهذه الفتاة استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، ثم تتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

التشابه بين مسلسل لعبة حب وحب للإيجار

وبالتزامن مع بدء الترويج لمسلسل لعبة حب بدأ الجمهور في التساؤل، هل مسلسل لعبة حل يشبه المسلسل التركي حب للإيجار في أحداثه، ومسلسل لعبة حب هو ذاته المسلسل التركي حب للإيجار، ولكن وفقًا لما قاله معتصم النهار في تصريحات إعلامية أنه تم تعديل الأحداث حتى تتناسب مع تقاليد وثقافات المجتمع العربي وأنه لن تكون الأحداث مطابقة بنسبة 100% من المسلسل التركي، فضلًا عن إضافة عدد من الخطوط الدرامية بالنسخة العربية.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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