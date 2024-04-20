محمود عاشور لـ فيتو: اتحاد الكرة لا يستمع لشكاوى الحكام.. بيريرا يحرمني من إدارة المباريات.. وأفكر في الاعتزال عقب كأس العالم 2026

واحد من أفضل الحكام المصريين الذي فرض نفسه على الساحة التحكيمية في السنوات الأخيرة، أنه محمود عاشور الحكم الدولي وخير ممثل للكرة المصرية في البطولات العالمية وهو أحد حكام أولمبياد باريس 2024.

محمود عاشور كان لاعبا فى صفوف ناشئي الأهلي والزمالك ونادى الصيد ومنتخب الناشئين، ودخل القائمة الدولية عام 2011 فى عهد الراحل محمد حسام الدين رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وكان أول لقاء قاده تحكيميا إنبى وبتروجت عام 2008.

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فوجئنا بهجومك وشكواك لوزير الرياضة ضد بيريرا رئيس لجنة الحكام، ما السبب؟

أولا لا يهمنى أن يكون رئيس لجنة الحكام مصري أو أجنبي وكل ما أقوله ماذا أضاف هذا الرجل للتحكيم المصري.

دعينا نرى الحكام الذين خاضوا كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أداروا 4 مباريات فقط بالدوري المصري أبرزهم أمين عمر الذي أبهر الكاف في أدائه بمباريات كأس الأمم وفي الأخير تم تعيينه في 4 مباريات فقط في بلده.

ولم أدر أي مباراة منذ سبتمبر الماضي وأدرت فقط مبارتين في أغسطس وأخرى في سبتمبر وأنا الحكم المصري الوحيد الذي تم اختياره ضمن حكام أولمبياد باريس 2024 وأرغب في إدارة مباريات قبل السفر للأوليمبياد.

وماذا فعل اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي بعد شكواك ؟

ولا حد عمل حاجة؟ ولا هيعمل حاجة.. اتحاد الكرة صرف على كلاتنبرج ٤٠ مليون جنيه والآن عقد بيريرا ١٨ مليون جنيه.

اتحاد الكرة مش خايف على البلد وقام بتعيين بيريرا ليكون ستارة لهم حال فشل الحكام في إدارة مباريات الاهلي والزمالك بالدوري والهجوم على الحكام لكي يرد المجلس دي وجهة نظر "الراجل الأجنبي".

أنا فوجئت إن وليد العطار وجمال علام بيكلموني وبيقولوا فيه إيه مالك إيه اللي حصل ؟، تخيلوا مجلس لا يعرف أن الحكم الذي تم تعيينه الاوليمبياد موقوف.

وتابع: لا أحد يستمع لشيء من شكوى الحكام، الموضوع مضايقني وأنا الوحيد اللي بتكلم..فلوس البلد بتروح فين.

ألا تخشى من عدم إدارة أي مباراة بالدوري بعد الهجوم على بيريرا ؟

أنا خلاص مش فارق معايا إني ألعب أو لا لأني اعلم تماما إن " مش هشوف" المباريات طول ما بيريرا في رئاسة اللجنة، أنا بتكلم على الحكام.. بيريرا بيشدنا لورا ولا يصح أن يكون عندنا حكام أو في الأوليمبياد ولا يلعبون بالدوري بتاعهم.

هناك تكاتف من الحكام ضد هجومك على بيريرا فما ردك؟

أنا أتكلم نيابة عن الحكام والجميع يشجعني على الحديث أنا مش فاتح صدري، ولا حاجة أنا بتكلم باسم حكام مصر وأنا مش فارق معايا أنا كدة كدة هشارك في الأولمبياد وطول ما الراجل دة موجود عارف إني مش هحكم في الدوري المصري.

وماذا فعل وزير الرياضة أشرف صبحي ؟

لم يفعل شيئا وليست المرة الأولى التي يتقدم بها الحكام بشكوى لوزير الرياضة، فعندما كرمنا عقب كاس الأمم الأفريقية قدمنا بشكوى جماعية لأننا لا نحكم بالدوري المصري وأن بيريرا لا يصلح أن يكون رئيسًا للجنة الحكام وكان متواجد معنا جمال علام، وخالد الدرندلي.

نحن “صناعة مصرية” ولا ندين له بالفضل في أي إنجاز والفضل فقط بعد ربنا لجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، فالأجانب لم يفيدوا مصر ولا المصريين.

ومن وجهة نظر لماذا يتمسك اتحاد الكرة بيريرا ؟

بيريرا يحصل على 18 مليون جنيه وهناك شرط جزائي 3 أشهر والأهم من ذلك اتحاد الكرة “بيستخبى” في بيريرا من هجوم الأهلي والزمالك فعندما يهاجم مسئولو الأندية التحكيم المصري يرد جمال علام “: دي اختيارات الراجل وهو أدرى".

وماذا عن خطتك حتى أوليمبياد باريس؟

الحقيقة أن عصام عبد الفتاح أجرى اتصالا هاتفيا للعب بالدوري الإماراتي بصفته رئيس لجنة الحكام هناك، وتامر دري تحدث معي لادير مباريات في لبنان حتى موعد الأوليمبياد.

ولكن وجهتي الأقرب ستكون في السعودية لإدارة مباريات بالدوري السعودي وهذا اقتراح علي الطريفي الحكم السعودي الشهير بعد معرفة أزمتي مع بيريرا واتحاد الكرة.

ما حقيقة طرد بيريرا لك في أحد الاجتماعات ؟

هذا لم يحدث.. بيريرا اجتمع مع الحكام في شهر رمضان وقال إنه “ انتم اولادي وأعلم أن فيه ناس زعلانه وعندما بدأت التحدث قال لي ”أنت حكم فار ومالكش إنك تتكلم " وعندما خرجت من الاجتماع الحكام جميعًا خرجوا معي ؟

متى سيعتزل محمود عاشور ؟

أفكر في الاعتزال عقب كأس العالم 2026 وأمامي العديد من الأحداث والبطولات الدولية ساشارك فيها حتى عام 2026.

نحن نقدم مستوى تحكيما كبيرا في قارة أفريقيا والدليل أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا، نزل ملعب عقب المباراة الافتتاحية كوت ديفوار وغينيا بيساو بكأس الأمم لتهنئة طاقم التحكيم المصري على الأداء.

كما تلقينا اتصالًا من محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، للدعم ومساندتنا.