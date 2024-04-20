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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي ونظيره الليبي في تصفيات الـ bal

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق أهلي بني غازي الليبي، في الجولة الثانية من تصفيات مجموعة النيل المؤهلة للدوري الأفريقي للأندية الـ «bal»، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

موعد مباريات الأهلي وأهلي بني غازي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المصري أمام أهلي بني غازي الليبي في الـ7 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

فوز الأهلي على سيتي أويلرز في بطولة أفريقيا

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس في الجولة الأولى على حساب فريق فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 99-76، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

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وقدم الأهلي عرضًا قويًّا في جميع فترات المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 28-16، بينما انتهت الفترة الثانية بنتيجة 53-35، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 76-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 99-76.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل دوري السوبر لكرة السلة، والذي توج به على حساب نادي الاتحاد السكندري، خلال منافسات الموسم الماضي 2022/2023.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقية لـ كرة السلة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

جدول مباريات البطولة

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز - الجمعة 19 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - السبت 20 أبريل

الأهلي × بانجوي - الإثنين 22 أبريل

الأهلي × سيتي أويلرز - الأربعاء 24 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي - الجمعة 26 أبريل

الأهلي × بانجوي - السبت 27 أبريل

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