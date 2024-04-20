8 خطوات مطلوبة، اقتصادى يكشف روشتة ضبط الأسعار بالأسواق

الأسعار ، أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، أن الدولة تسعى بكل جدية لضبط الأسواق، ووضع ملف الأسعار على أولوياتها، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التى تستهدف مراقبة السوق وملاحقة ظاهرة جشع التجار.

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خفض أسعار السلع الأساسية

وأكد فى تصريح لفيتو، أن خفض أسعار السلع الأساسية سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء فى الأسواق،وبالتالى فإن هناك مجموعة من الإجراءات يجب مراعاتها فى الفترة الحالية والمقابلة لتنفيذ رؤية الدولة فى ضبط الأسعار والأسواق:

إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك

وأوضح أن هذه الإجراءات أو الضوابط يأتى على رأسها إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك، سواء فى المواد أو لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، مشددا على دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين

وشدد أيضا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة فى هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا، إلى جانب الاستمرار فى الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

كما أكد أهمية الاستمرار في تحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح وقصب السكر والذرة وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الأخرى حتي يقبل المزارع المصري على زراعتها.

إحداث تغييرات جذرية فى السياسة الزراعية

وأشار إلى ضرورة السعى نحو إحداث تغييرات جذرية فى السياسة الزراعية المصرية ليكون هناك أولوية قصوى للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية للحد من استيراد السلع من الخارج خاصة المتعلقة بالاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.

وكذلك وضعِ آلية للتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة تقوم على التخطيط المسبق فيما يخص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة وكميات إنتاج بعض السلع الزراعية الأَساسية وبناء قاعدة بيانات خاصة بالسلع المستوردة إلى السوق المحلية لإتاحة إمكانية التحقيق من مصداقية البيانات المقدمة من التجار المستوردين.

تغيرات أسعار السلع الأساسية

وأكد أهمية بناء نظام معلومات للإنذار المبكر عن تغيرات أسعار السلع الأساسية وترتبط به الأقسام المختصة في وزارة الصناعة ومكاتب المحافظات، بحيث تتم إدخال البيانات الخاصة بالأسعار الأساسية بصورة مباشرة وإجراء العمليات الحسابية اللازمة وتزويد متخذي القرار في الجهات المعنية فورا بالتطورات المستمرة في أسعار السلع الأساسية بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار في الوقت المناسب والعمل على وضع آلية لتنظيم وتسهيل نقل البضائع والسلع بين المحافظات بحيث يتم تجاوز أعباء النقل.