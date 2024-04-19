الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل وإصابة زميله داخل مصنع لإنتاج المخلل بالبدرشين
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع عامل وإصابة زميله داخل مصنع لإنتاج المخلل بالبدرشين جنوب الجيزة.
وكشفت التحقيقات أنه في أثناء تنظيف عاملين تانك كبير اختنق أحدهما داخله، فأسرع زميله لإنقاذه فأصيب بحالة اختناق نقل على إثرها إلى المستشفى.
تلقي مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل مصنع بقرية أبو رجوان قبلي.
وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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