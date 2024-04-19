400 فدان جديد لزراعة فول الصويا والبرسيم والبونيكان في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، والبرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.

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جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد الأراضي المستصلحه بقريتى المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقه حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وحسين زمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء أحمد حسين مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الأمن الغذائي.



وتابع محافظ قنا، خلال الجولة مراحل اعداد وتجهيز 30 فدان بقرية المراشدة، و90 فدان بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل،، مشيرا إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامة في إنتاج العلف الحيواني.



وأكد "الداودي" أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي، لافتا أن مشروعات استصلاح الأراضى، تشمل المزارع السمكية والمكونة من 3 أحواض سمكية، على مساحة 45 ألف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.