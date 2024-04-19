"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحدث فيه عن دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة في مبادرة خفض الأسعار.

متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع تنفيذ توجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%.

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مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي

وقال مدبولي إن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢%، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25% كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر.