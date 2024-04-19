الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

الأجهزة المنزلية،فيتو
الأجهزة المنزلية،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحدث فيه عن دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة في مبادرة خفض الأسعار.

متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع تنفيذ توجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات  فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة. 

وأشار إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%.

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مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي

وقال مدبولي إن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢%، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25% كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر. 

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الحكومة تكشف نتائج متابعة الأسواق، مدبولي: الاتجاه العام هو انخفاض أسعار السلع كلها.. ونعمل على توفير الخبز السياحي بسعر مناسب

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مدبولي: أفرجنا عن سلع بـ8 مليارات دولار، وأغلب البضائع خرجت من الموانئ (فيديو)

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