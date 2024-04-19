الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

التحقيق في العثور على جثة شابين غرقا بنهر النيل بأطفيح

جثة شابين، فيتو
جثة شابين، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شابين لقيا مصرعهما غرقًا في نهر النيل بأطفيح جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بجوار عوامة الحجارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

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القوات انتشلت جثتي محمد عيد 17 سنة وفارس عثمان 17 سنة يقيمان مركز ناصر بني سويف، وتم إيداعهما ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي.

 

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