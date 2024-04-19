ننشر أسماء 16 متوفى ومصابا في حادث بالطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادثا مروعا حيث انقلبت سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاة واصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم ٨ من أسرة واحدة، جرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمى ومستشفى التأمين الصحي.

أسماء المصابين في طريق شبرا بنها الحر

أسماء المصابين وهم كل من:محمد عمرو، ونهى العوضى، ورشا مصطفى، ودعاء محمد فوزى، وملك جلال الدين، محمد عبدالعزيز، وأحمد محمد عبدالعزيز، وأشرف محمد السيد

وجاءت اسماء الوفيات بالحادث كل من: أشرف سعد، 60 عاما، وأحمد عمرو 23 سنة، وعفاف عبد العزيز، وأميرة محمد عزت، وسالى محمد عماد، ياسمين محمد عمر، طارق عوض، وراشد محمد.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع واصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية وجرى نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

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