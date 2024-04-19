وزيرة الهجرة تنعى صلاح السعدني: أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا
نعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الفنان صلاح السعدني والذي وفاته المنية، اليوم الجمعة.
وقالت السفيرة سها جندي وزير الهجرة “أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا ممن عاصرناهم في عز تألقهم وشكلوا وجداننا ووجدان الوطن في كل ما هو صادق وجميل”.
نعي وزيرة الهجرة
واستكملت عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “الفنان الكبير صلاح السعدني من هؤلاء، لم أعرفه في حياتي لكنني أشعر بنفس الحزن الذي يشعر به الأقرباء لفقد عزيز.. رحم الله الفنان الكبير رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، بمثل ما أسعد عشرات الملايين من المصريين، وألهم ذويه وأحبابه الصبر والسلوان وعوض مصر عن مئات المبدعين والمفكرين والفنانين والأدباء ممن فقدناهم بمثلهم، ممن يمكن أن يمثلوا ضمير الوطن وقلبه”.
صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني
وانتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وشهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد رزق، غادة عادل، أحمد صفوت، محمد علي رزق، أحمد حلمي ومنى زكي كما حضر أيضا سامح الصريطي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
كما حضر أيضا كل من أحمد داوود وحمزة العيلي وهنا الزاهد وكريم ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وغيرهم.
وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.
نجوم الفن
وفي هذا السياق، حرص نجوم الفن، على توديع الفنان صلاح السعدني، الذي عرف لجمهوره بـ “عمدة الدراما”، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
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