700 مليون جنيه تكلفة الخطة الوقائية لمرض الهيموفيليا على نفقة التأمين الصحي

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تكلفة الخطة الوقائية لمرض الهيموفيليا.

حيث تضمنت الخطة الوقائية تقديم العلاج لمرضى الهيموفيليا المنتسبين لهيئة التأمين الصحي التي تتراوح من 700 مليون إلى مليار جنيه، وذلك بخلاف قرارات العلاج التي تصدرعلى نفقة الدولة؛ مما أسهم في خفض معدل تردُّد المرضى على المستشفيات من 60٪؜ لـ 5 ٪؜، و60% من الحالات استغنوا عن الوسائل المساعدة للحركة، و90٪؜ نسب الحضور بالمدارس، كما تتم دراسة تطبيق العلاج المنزلي، فضلًا عن خفض عدد مرات النزف من 6 مرات لـ 2.4.

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مرض الهيموفيليا

الهيموفيليا هو اضطراب نزفي وراثي عندما لا يتجلط الدم كما ينبغي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى نزيف تلقائي وكدمات بعد الجراحة أو إصابات أخرى، وتشمل علامات الهيموفيليا ظهور الكدمات بسهولة ونزيف في الأنف ووجود دم في البول أو البراز وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.