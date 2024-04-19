الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

منتخب الصالات يتعادل أمام أنجولا 2-2 بالشوط الأول بنصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر لكرة الصالات،
منتخب مصر لكرة الصالات، فيتو

أمم أفريقيا لكرة الصالات، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره منتخب أنجولا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

سجل هدفي منتخب مصر علاء دونجا، وتقدم المنتخب الأنجولي في المرتين 1-0، ثم 2-1 

تشكيل منتخب مصر لكرة الصالات أمام أنجولا

تشكل منتخب الصالات أمام أنجولا، فيتو

منتخب الصالات يختتم تدريباته لمواجهة أنجولا 

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني تدريباته أمس قبل مواجهة أنجولا مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتى تقام اليوم الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء.

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يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات،والذى أكد أن المنتخب قادر على تحقيق الصعود إلى كأس العالم المقبلة خاصة وأن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، والفوز فى مباراة الغد.

وأبدى جهاد عرفة المدير الفنى ارتياحه لمستوى اللاعبين خلال التدريب الختامى وارتفاع الحالة المعنوية لهم قبل مواجهة الغد.

١٤ لاعبا في قائمة منتخب مصر مونديال الصالات

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.

أبو الوفا يحفز اللاعبين

 وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة فى المغرب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب الصالات، وأشاد بما قدمه اللاعبون خلال المباريات الماضية، والصعود إلى قبل نهائي البطولة.

 

الوصول لمونديال الصالات

 وطالب أبو الوفا من اللاعبين بذل أقصى ما لديهم خلال مباراة أنجولا المقبلة لتحقيق حلم الجماهير والمسؤولين فى الصعود إلى كأس العالم المقبلة، ونقل لهم دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وتعهد اللاعبون والجهاز الفنى على تحقيق الصعود للمونديال فى المباراة القادمة. 

 

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-6، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

بذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، ويتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية، ليوجه أنجولا وصيف المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب المغرب صاحب الضيافة المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الليبي وصيف المجموعة الثانية، خلف منتخب مصر. 

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