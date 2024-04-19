الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

نجاح مشاركة الجناح المصري الألماني للوظائف والهجرة بفعاليات المنتدى الدولي للتعليم

وزارة الهجرة،فيتو
وزارة الهجرة،فيتو

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن نجاح مشاركة الجناح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمقام على هامش فعاليات المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني 2024EDU TECH، على مدار يومين.

وذلك بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص ومؤسسات معنية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة والطالبات.

وقام فريق المركز بالإجابة على كافة الاستفسارات من الطلبة والمهتمين بالحصول على فرص التدريب المهني في ألمانيا وتم استعراض طرق التقديم على مختلف الوظائف بالمجال الفني بسوق العمل الألماني.

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المنتدى يأتي انطلاقا من توجيهات فالرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، وأحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية.

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.

 

وشارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم  عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف،  سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمة منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه.

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الاستثمارات الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيس السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المركز المصري الالماني للوظائف والهجرة جامعة الدول العربية مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وزارة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

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