المتحف المصري بالتحرير يفتتح معرضا للحرف والصناعات بمصر القديمة

إفتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بـ وزارة السياحة والآثار، والدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "الحرف والصناعات بمصر القديمة "، وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمي للتراث والذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام.

معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير

وحضر الإفتتاح مجموعة كبيرة من أساتذة الآثار وعلوم المتاحف فى الجامعات المصرية وممثلون من المعاهد الأثرية المختلفة وأعضاء البعثات الأثرية في مصر ولفيف من اُمناء المتحف المصري بالقاهرة والعاملين بالحقل الآثري وبحضور عدد كبير من المهتمين بالتراث العالمي والصناعات التراثية.

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وأعرب مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف عن مدى سعادتة بهذا المعرض الأثري المُثمر الذي ظهر بمظهر لائق ومُشرف يليق بالمتحف المصري بالقاهرة كمتحف يسعى للحفاظ على الهوية التراثية للمجتمع المصري.

كما أعرب الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة فى كلمته عن مدى إمتنانه وترحيبة بالحضور من مختلف الفئات وأشاد بأهمية هذا المعرض الذى يلقى الضوء على تاريخ الصناعات والحرف التراثية بمصر القديمة.

مقتنيات معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة

وتدور فكرة المعرض حول عرض نماذج متعددة لبعض القطع الأثرية التى تلقي الضوء على الصناعات والحرف التراثية القديمة وذلك من خلال عرض ڤاترينة مخصصة لكل حرفة كصناعة الفخار والزجاج والجلود والسلال والخوص والحلي والنسيج والصناعات الخشبية وغيرها من الحرف التراثية المختلفة التى مازالت موجودة حتى يومنا الحاضر، والجدير بالذكر أن المعرض يحوي قطع أثرية يتم عرضها للمرة الأولى.

أما عن فاترينة العرض الرئيسية بالمعرض فهى الفاترينة الثمانية والتى تتوسط قاعة العرض ويُعرض بها نماذج وأمثلة مختلفة من صناعة النسيج.

وعلى هامش المعرض ينظم المتحف المصري بالقاهرة عدة أنشطة تعليمية وثقافية تشمل محاضرات وورش عمل وجولات إرشادية سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق، ويُقام المعرض بالمتحف المصري بالقاهرة لمدة ثلاثة شهور.