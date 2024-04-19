الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يفتتح معرضا للحرف والصناعات بمصر القديمة

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

إفتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بـ وزارة السياحة والآثار، والدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "الحرف والصناعات بمصر القديمة "، وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمي للتراث والذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام.

معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير 

وحضر الإفتتاح مجموعة كبيرة من أساتذة الآثار وعلوم المتاحف فى الجامعات المصرية وممثلون من المعاهد الأثرية المختلفة وأعضاء البعثات الأثرية في مصر ولفيف من اُمناء المتحف المصري بالقاهرة والعاملين بالحقل الآثري وبحضور عدد كبير من المهتمين بالتراث العالمي والصناعات التراثية.

Advertisements

وأعرب مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف عن مدى سعادتة بهذا المعرض الأثري المُثمر الذي ظهر بمظهر لائق ومُشرف يليق بالمتحف المصري بالقاهرة كمتحف يسعى للحفاظ على الهوية التراثية للمجتمع المصري.

كما أعرب الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة فى كلمته عن مدى إمتنانه وترحيبة بالحضور من مختلف الفئات وأشاد بأهمية هذا المعرض الذى يلقى الضوء على تاريخ الصناعات والحرف التراثية بمصر القديمة.

مقتنيات معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة

وتدور فكرة المعرض حول عرض نماذج متعددة لبعض القطع الأثرية التى تلقي الضوء على الصناعات والحرف التراثية القديمة وذلك من خلال عرض ڤاترينة مخصصة لكل حرفة كصناعة الفخار والزجاج والجلود والسلال والخوص والحلي والنسيج والصناعات الخشبية وغيرها من الحرف التراثية المختلفة التى مازالت موجودة حتى يومنا الحاضر، والجدير بالذكر أن المعرض يحوي قطع أثرية يتم عرضها للمرة الأولى.

أما عن فاترينة العرض الرئيسية بالمعرض فهى الفاترينة الثمانية والتى تتوسط قاعة العرض ويُعرض بها نماذج وأمثلة مختلفة من صناعة النسيج.

وعلى هامش المعرض ينظم المتحف المصري بالقاهرة عدة أنشطة تعليمية وثقافية تشمل محاضرات وورش عمل وجولات إرشادية سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق، ويُقام المعرض بالمتحف المصري بالقاهرة لمدة ثلاثة شهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالقاهرة اليوم العالمي للتراث المتحف المصري بالتحرير

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة لصلاية الحصون والأسلاب

6 خدمات جديدة يقدمها المتحف المصري بالتحرير للزائرين، تعرف عليها

الأكثر قراءة

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

الموهوب والمثقف والذكي، حكاية من كتاب المضحكون عن العيال سعيد صالح والسعدنى وعادل إمام

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية