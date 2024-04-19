الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

خيم الحزن علي أهالي ميت العامل مركز أجا في محافظة الدقهلية، تزامنا مع خبر وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 في حالة حرجة، من عائلة واحدة في حادث سير علي طريق القاهرة عقب عودتهم من حفل زفاف نجلتهم.


حيث لقى 8 أفراد من أسرة واحدة بقرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير حال استقلالهم سيارة تقلهم 

 

وكان الحزن خيم على أهالي قرية ميت العامل بعد إعلان نبأ وفاة 8 من عائلة واحدة ينتمون للبلدة.

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واستعدت القرية لتشييع جثمان كل من:"عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا، وأميرة محمد عزت الملا".


وتشيع جنازة المتوفين بمقابر الأسرة في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية عقب إنهاء الإجراءات ووصول الجثامين.

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