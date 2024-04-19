عمرو طلعت: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاسم المشترك للنهوض بالمجتمع

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة قائمة على المعرفة والابتكار موضحا أن التطور التكنولوجى الحالى خاصة مع ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التوليدى والنمو المتسارع فى صناعة البرمجيات وبناء منظوماتها يكرس فكرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القاسم المشترك لتحقيق أى نهضة حقيقية فى مختلف المجالات.

البطولة الدولية للبرمجيات

جاء ذلك خلال قيام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات فى دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون ومراسم توزيع جوائز الفائزين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستضافتها محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14 حتى 18 أبريل الجارى، بمشاركة قرابة 2500 طالب يمثلون 300 فريق من 111 دولة تم اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.

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تعد البطولة الدولية للبرمجيات ( ICPC ) هى أكبر وأقدم مسابقة فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم وتقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك فيها طلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونجحت البطولة منذ انطلاق فعالياتها فى جذب أفضل وأمهر الطلاب المتميزين فى مجال البرمجة من كافة أنحاء العالم للمنافسة على البطولة، ويضم مجتمع رابطة خريجى الـ ICPC نحو 400 ألف خريج من مختلف دول العالم.



وخلال فعاليات حفل الختام؛ قام الدكتور عمرو طلعت ومنظمو البطولة بتسليم الميداليات والجوائز للفرق الفائزة فى البطولة؛ حيث وجه وزير الاتصالات التهنئة للفائزين، معربا عن سعادته فى المشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات التى تعد أحد أبرز المسابقات المعنية بالتبارى بين طلاب الجامعات على مستوى العالم فى مجال البرمجيات.



اشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات بمعدلات نمو تزيد عن 16% مؤكدا على استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اتاحة برامج بناء القدرات الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل المحلى والعالمى وتمكينهم من تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية؛ موضحا زيادة الأعداد المستهدفة فى التدريب فى برامج الوزارة 100 ضعف خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب فى العام إلى 400 ألف متدرب فى العام.

تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة



اوضح أن جميع المشاركين فى المسابقة هم فائزون باكتساب المعرفة والخبرات والصداقات وزيارة هذا المكان التاريخى الفريد؛ داعيا الشباب المشارك فى البطولة الدولية للبرمجيات إلى تطوير قدراتهم وبذل المزيد من الجهد لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمعات فى مختلف القطاعات.