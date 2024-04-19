آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق، وهذا بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الزيت خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار طن الزيت في الأسواق؛ وتشمل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع، فضلًا عن أسعار زيت الأولين، سعر زيت العباد، سعر زيت الذرة، في السطور التالية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت لبعض العلامات التجارية

سعر زيت الذرة كريستال عبوة وزن 2.2 لتر سجل نحو 249.95 جنيه.

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سعر زيت الذرة كريستال عبوة وزن 800 مل وصل إلى 94.75 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس كريستال عبوة وزن 5 لترات بلغ حوالي 478.5 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس بلانك عبوة وزن 750 مل وصل إلى 75.95 جنيه.

سعر زيت حار بذرة الكتان توب فاليو وزن 500 مل سجل نحو 100.45 جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

سجل سعر زيت خليط سمارت وزن 700 جرام 46.95 جنيه.

وصل سعر زيت خليط توب فاليو وزن 700 مل إلى 47.95 جنيه.

سعر زيت خليط جولدن ألفا وزن 700 مل بلغ حوالي 47.95 جنيه.

سجل سعر زيت عباد الشمس عافية وزن 1.6 لتر 161.75 جنيه.

سعر زيت ذرة بلس عافية وزن 1.6 لتر وصل إلى 179.95 جنيه.

سعر زيت زيتون بكر من وادي فود وزن لتر وصل إلى 744.95 جنيه.