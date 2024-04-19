التصريح بدفن جثة صبي لقي مصرعه أسفل القطار بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة صبي لقي مصرعه في حادث قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، وحفظ التحقيقات في الواقعة.

وتلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد بقرية المتانيا.

وانتقلت قرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن قطارا صدم "يوسف.أ." فأودى بحياته في الحال وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

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