الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

السعيد: مصر تلقت عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن  مصر تلقت عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

واكدت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة، مشيرة إلى تلقيها بالفعل 7 عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال هذه المقار.

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وأشارت ستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، بحسب تصريحات السعيد.

 موارد مصر من العملات الأجنبية

واوضحت أن تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية.

وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر".

محطة طاقة رياح الزعفرانة 

وأشارت تبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواطًا، ونُفِّذ المشروع على عدّة مراحل اعتبارًا من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. وتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطًا، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطًا، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطًا، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطًا. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

أبدت شركتا "أكوا باور" السعودية و"الكازار" الإماراتية اهتمامهما بالاستحواذ على هذه المحطات ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، تشمل أيضًا "إنفينتي" المصرية، كما كشف شخصان مطلعان لـ"الشرق" في وقت سابق.

أطلقت مصر في مارس من العام الماضي برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.

أطلقت مصر في مارس من العام الماضي برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.

تستهدف خطة الطروحات التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

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اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التخطيط والتنمية الاقتصادية الطروحات الحكومية صندوق النقد والبنك الدوليين مبني وزارة الداخلية وزيرة التخطيط وزارة الداخلية

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