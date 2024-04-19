الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

اختفاء صيدلي بالأقصر، والعثور على سيارته غارقة في ترعة دون وجوده

صيدلي الأقصر، فيتو
صيدلي الأقصر، فيتو

اهتزت محافظة الأقصر عامةً ومركز القرنة خاصةً بعد العثور على سيارة ملاكي شبه غارقة في مياه الترعة ناحية قرية الضبعية بالقرنة، يملكها الدكتور الصيدلي محمد العزب إبن مركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

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صيدلي الأقصر 

تعود تفاصيل الواقعة إلى الساعة التاسعة صباح أمس الخميس، عندما عثر الأهالي على سيارة ملاكي شبه غارقة في مياه ترعة الضبعية على المسار السياحي بمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، وعقب أعمال البحث عنه بداخل السيارة وبمحيط الحادث لم يعثروا عليه.

 

سيارة في حادث بدون الدكتور الصيدلي محمد العزب 

حالة من القلق والذعر انتابت أهالي البر الغربي في الأقصر حول غموض اختفاء الطبيب الصيدلي محمد العزب، خاصةً أنه يمتلك 3 هواتف محمول، لم يتم العثور عليها أيضا، ولم يجدوا جثمانه بالترعة، وقامت أسرته بالبحث عنه في كافة المستشفيات وأقسام الشرطة فلم يجدوا له أي أثر.

انتشال سيارة صيدلي الأقصر 

وتمكن رجال مرور الأقصر من انتشال السيارة بالترعة، فيما فتحت وحدة مباحث مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر تحقيقا في الواقعة، إذ تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها للبحث عن الصيدلي محمد العزب البالغ من العمر  38 عاما، وبحسب أهالي قريته فإن صيدلي الأقصر ليس له أي عداوات أو مشاكل مع آخرين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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