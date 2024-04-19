الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

وكيل التعليم ببورسعيد لـ أولياء الأمور: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف تجار العلم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

وجه الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد رسالة إلي أولياء الأمور طالبهم خلالها بعدم الانسياق وراء الشائعات وتجار العلم، ممن يستنزفون أموال الأسر البورسعيدية بدعوى الدروس الخصوصية.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد فى تصريحات خاصة على أن امتحانات آخر العام لن تخرج عن الأجزاء التى تم تدريسها فقط بالمدارس ومن كتاب المدرسة.

 

وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو 

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن التعليمات صدرت الي التواجيه الفنية بوضع الامتحانات فى الأجزاء التى تم الانتهاء من تدريسها فقط ومن كتاب المدرسة دون غيره.

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ولفت وكيل تعليم بورسعيد الي أن من يتبين مخالفته للتعليمات الصادرة وفق توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورؤية الوزارة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فورا دون تمييز.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على أن جميع القيادات التعليمية فى المحافظة بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهاته تعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب بجميع المراحل التعليمية.  

وردا على ما أثير حول تقديم موعد امتحانات اخر العام بقصد أحداث بلبلة بين الأسر البورسعيدية من بعض المستفيدين قال وكيل تعليم بورسعيد أن الرؤية والتوجيه كانت تهدف الي رفع كاهل المعانة عن الأسر البورسعيدية فى ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية فى تكبد مبالغ مالية تسدد لتجارة العلم لشهر مايو.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن تحديد موعد امتحانات المرحلة الابتدائية ليوم ٢٧ أبريل لا يؤثر على انتظام الدراسة خلال مايو نظرا لوجود عدة مناسبات تتعلق بالشعب المصري عامة ومنها مايتعلق باعياد الأخوة المسيحيين تبدأ من ٣ مايو وحتى ٧ مايو منها عيد العمال وعيد شم النسيم وعيد القيامة وقداس الزعف والقيامة وسبت النور وهو ما يؤكد أن تلك الفترة لن يستفيد منها الطلاب بالمدارس لكثرة الإجازات الرسمية للمصريين والدينية للأخوة الاقباط ولن يحقق منها استفادة الا تجار العلم على حساب الأسر البورسعدية.

وحذر وكيل تعليم بورسعيد الاباء والأمهات من الانصياع لجشع تجار العلم فى السناتر والدروس الخصوصية بدعوى زيادة الحصص لانهاء المناهج مؤكد أن الامتحانات لن تخرج عن الجزء الذي تم تدرسبه فقط ومت الكتاب المدرسي دون غيره.

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