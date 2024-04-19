أسرة فتاة انهت حياتها بحبة الغلة في أوسيم: مرت بأزمة نفسية
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع فتاة في عقدها الثاني أنهت حياتها بتناول قرص حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية في أوسيم.
وبالاستماع لأقوال أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة نتيجة مرورها بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة
فتاة تنهي حياتها في أوسيم
تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فتاة في عقدها الثاني تُعاني من حالة إعياء شديدة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز.
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