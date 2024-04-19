الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام طالب بهتك عرض طفلة في الطالبية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بهتك عرض طفلة 14 عاما، والتعدي عليها جنسيا بعد استدراجها عبر الفيس بوك في الطالبية.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال والد المجني عليها، كما أمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي وإعداد تقرير واف عنها، للتأكد من صحة البلاغ.

وكشفت التحقيقات قيام طالب بالمرحلة الثانوية باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمي الإعجاب بها، وطلب مقابلتها واصطحبها داخل سيارته لإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها. 

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القبض على المتهم في الطالبية 

تلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته كريمته 14 سنة يفيد قيام طالب بالمرحلة الثانوية باستدراج ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمي الإعجاب بها، وطلب مقابلتها واصطحبها داخل سيارته لإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها. 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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