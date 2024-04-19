الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف أهداف قانون رعاية حقوق المسنين (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"عن تصديق الرئيس السيسي على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب.

أهمية قانون رعاية حقوق المسنين

ويستهدف قانون حماية حقوق المسنين تحقيق مجموعة من الأهداف كالتالي: 

 - حماية ورعاية حقوق المسنين.
 -  تمتع المسنين بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والترفيهية وغيرها.
 - تمتعهم بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
 -  توفير سبل الإتاحة للمسنين وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة.
 -  تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.
 -  تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
 -  تخصيص نافذة للمسنين لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
 -  سريان قانون حقوق المسنين على الأجانب المقيمين في مصر.
 -  توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة.
 -  التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار.
 -  توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته.
 -  المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج الخاصة بالمسن.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب حماية حقوق المسنين الحقوق الاجتماعية والسياسية

مواد متعلقة

الحكومة تكشف نتائج متابعة الأسواق، مدبولي: الاتجاه العام هو انخفاض أسعار السلع كلها.. ونعمل على توفير الخبز السياحي بسعر مناسب

مدبولي: أفرجنا عن سلع بـ8 مليارات دولار، وأغلب البضائع خرجت من الموانئ (فيديو)

رئيس غرفة الصناعات: الأسعار نزلت وهتنزل والمصانع وحلقات التجارة تبيع مخزونها

مدبولي: لدينا حصر بوضع الأسعار بكل المحافظات والاتجاه العام انخفاضها بأكثر من 25% (فيديو)

الأكثر قراءة

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية