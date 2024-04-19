معلومات الوزراء يكشف أهداف قانون رعاية حقوق المسنين (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"عن تصديق الرئيس السيسي على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب.

أهمية قانون رعاية حقوق المسنين

ويستهدف قانون حماية حقوق المسنين تحقيق مجموعة من الأهداف كالتالي:

- حماية ورعاية حقوق المسنين.

- تمتع المسنين بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والترفيهية وغيرها.

- تمتعهم بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

- توفير سبل الإتاحة للمسنين وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة.

- تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.

- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

- تخصيص نافذة للمسنين لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

- سريان قانون حقوق المسنين على الأجانب المقيمين في مصر.

- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة.

- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار.

- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته.

- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج الخاصة بالمسن.

Advertisements