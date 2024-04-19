تطبيقات حسن الخلق، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان “تطبيقات حسن الخلق”.

افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة

وقالت الوزارة إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024م افتتاح ( 8 ) مساجد منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ففي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمركز منوف، ومسجد المغفرة بمنشأة السادات بمركز الشهداء، بحضور سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ صبري ياسين دويدار، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

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وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح مسجد النور بالحجارة بأطفيح، ومسجد عمر بن الخطاب بسقارة بالبدرشين، ومسجد الخليفة المأمون بالبدرشين، بحضور الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم افتتاح مسجد الرحمن بأبو جريش بأبو صوير بحضور الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بالمديرية.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح مسجد الإيمان بالدقانوة الجديدة بعزبة محمد السيد البلاسي بمركز المنزلة بحضور مدير إدارة المنزلة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم افتتاح مسجد عزبة شاهين بقرية طرابمبا بمركز دمنهور بحضور مدير إدارة أوقاف دمنهور أول.

إجمالي المساجد الجديدة

ويصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11931) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا، و(144) مليون جنيه.