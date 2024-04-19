الزراعة تصدر توصيات لتخفيف تأثير الموجة الحارة على المحاصيل

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعية بالتوعية المستمرة للمزارعين حول كيفية التعامل مع موجة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

التوصيات الفنية الواجب اتباعها من مزارعي البطاطس

وأصدر معهد بحوث البساتين التوصيات الفنية الواجب اتباعها من مزارعي البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر.

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير المعهد إن هذه التوصيات خاصة بمحاصيل البطاطس -القلقاس- البطاطا-مشاتل الخرشوف والفراولة والواجب مراعاتها لتلافى التأثير السيئ للحرارة المرتفعة على هذه الحاصلات.



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وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- تجنب زراعة أى شتلات خضراء خلال هذه الموجة الحارة، ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء الموجه.

2- يجب رى النباتات فى الصباح الباكر بعد الفجر وتجنب الري فى أوقات النهار نهائيا وإضافة هيومات البوتاسيوم وحامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري للمساعدة في سريان امتصاص العناصر الغذائية من التربة.

3- - البطاطس الصيفية المتأخرة يتم ريها رية سريعة مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان مع الري.

4- رش النباتات بالمبيدات الحشرية ومبيدات العناكب الموصى بها وهذا هام جدا نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة التربس -المن- الاكاروس - التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرش فى الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارا حتى لا تتعرض للاحتراق.

5- الرش فى الصباح الباكر للمحاصيل المختلفة بسيليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت مع مراعاة عدم خلطها مع عناصر أخرى كما يمكن الرش بمحلول كبريتات الزنك أو الزنك المخلبى مع مراعاة التركيز والجرعة المناسبة لكل مركب حسب نوعه ومصدره لتحسين حالة النباتات وزيادة الجهود الخلوية للنباتات لتحمل الظروف القاسية ورفع قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية شديدة الحرارة.