استمرار الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمال النظافة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

رئاسة مركز ومدينة منيا القمح

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة نظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع تراكمات القمامة من الشوارع حفاظًا على البيئة وابراز الصورة الجمالية والحضارية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحـــمـــلـــة لرش الـــرزاز باستخدام جهاز التيفا للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بمنطقة كفر العرب ومستشفى السعديين والشوارع الفرعية لخلق جو بيئي صحي ونقي حرصًا على للصحة العامة للمواطنين.

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رئاسة مدينة القنايات

وفي مدينة القنايات تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس فى وقت سابق بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع المنيسى، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمبنى الحملة الميكانيكية فضلا عن استمرار حملات مكثفة للقضاء على الحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس حفاظًا على المواطنين من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية باستخدام جهاز التيفا تم ذلك بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها “منية المكرم - الدروس - ابو غنية - كفر محمد اسماعيل” وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ومنها ( الهيصيمية ) وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز.

رئاسة حى اول بالزقازيق

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الطريق العام من الباعة الجائلين والمحلات بمحيط المحطة ونفق عرابى وميدان عرابى والقصر الأبيض وشارع فاروق وشارع البوسته وذلك لمنع الباعة الجائلين من افتراش الأرصفة أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية أمام المخالفين، كما قامت رئاسة الحي بكنس الأتربة والسفوحة من نطاق الحى بشارع فاروق وشارع الجلاء ومحطة مياه الشرب.

رئاسة مركز ومدينة منيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود وحملات النظافة اليومية وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بنطاق الوحدة المحلية بملامس على طريق ملامس/ المحمدية ومدخل عزبة المركبية لإظهار القرية بالمظهر اللائق الذى يليق بمواطنيها وبـالوحدة المحلية بالتلين تم عمل حملة صيانة بأعمدة الإنارة طريق كفر الدير/ ابوطوالة وطريق الرشاح/ أبو طواله حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وكذلك بالوحدة المحلية بالسعديين تم شن حملة نظافة على الطرق الداخلية ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين.