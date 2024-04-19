السلطات الجزائرية تمنع بعثة نهضة بركان من دخول أراضيها
منعت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة بعثة فريق نهضة بركان من مغادرة مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر، ودخول أراضيها، بعد وصولهم، بسبب خريطة المملكة المغربية الموجودة على قمصان الفريق البرتقالي.
ولا تزال السلطات الجزائرية لم ترخص لبعثة الفريق البركاني بمغادرة مطار الهوار بومدين، بعد أكثر من ساعة من الانتظار داخل المطار، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة.
وغادرت بعثة فريق نهضة بركان لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، إلى الجزائر من مطار وجدة أنكاد في اتجاه مطار بومدين بالعاصمة الجزائرية، استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق اتحاد اتحاد العاصمة بعد غد الأحد.
وسيواجه نهضة بركان اتحاد العاصمة الجزائري، بعد غد الأحد، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “5 جويلية” بالعاصمة الجزائرية، بداية من الساعة الثامنة مساء لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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