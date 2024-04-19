الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بمدينة نصر

تصادم سيارتين،فيتو
تصادم سيارتين،فيتو

 طلبت نيابة شرق القاهرة الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتي ملاكي بجوار مستشفى الشرطة للقادم من مدينة نصر اتجاه محور المشير بالقاهرة. 

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في إحداهما.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ونتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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