توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة
أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.
توريد 984 طن قمح حتى صباح اليوم
وأشارت نائب المحافظ، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 984 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدانا.
تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة
وأضافت إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
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