أوقاف البحيرة تفتتح مسجد عزبة شاهين بتكلفة 900 ألف جنيه
افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا بمركز دمنهور على مساحة 249 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.
مواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
معنَى التاجر الصدوق ومنزلتُهُ ولماذَا هو مع النبيينَ والصديقينَ
وتناولت خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان " معنَى التاجر الصدوق ومنزلتُهُ ولماذَا هو مع النبيينَ والصديقينَ" أنَّ الصدقَ صفةُ المتقينَ، وطريقُ الفائزينَ، وهو جماعُ كلِّ خيرٍ، وأصلُ كلِّ فضيلةٍ، وللصدقِ مجالاتٌ متعددةٌ في القولِ والعملِ مِن أهمِهَا: الصدقُ في البيعِ والشراءِ وسائرِ المعاملاتِ الماليةِ، فالتاجرُ الصدوقُ هو الذي يتحلَّى بالصدقِ والسماحةِ ومكارمِ الأخلاقِ وحسنِ المعاملةِ بيعًا وشراءً لا يغشُّ ولا يخدعُ ولا يستغلُّ ولا يخونُ ولا يحتكرُ يرجُو مِن ربِّه سبحانَهُ خيرَيِ الدنيا والآخرةِ
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