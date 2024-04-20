إزالات فورية لمخالفات البناء بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وفى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية. تم اليوم الجمعة إيقاف محاولة لبناء دور مخالف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة بالحي الأول بـ"مدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار المتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة والرصد وإزالة أى مخالفة فى مهدها.. منوهًا أنه تم تنفيذ إيقاف الأعمال بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال رئيس الجهاز، إنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.



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