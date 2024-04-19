الجمعة 19 أبريل 2024
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عقارات

إزالة عدد من مخالفات البناء فى حملة بالقاهرة الجديدة

إزالة مخالفات،فيتو
إزالة مخالفات،فيتو

واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملاته لإزالة مخالفات البناء بالمدينة.

وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز إيقاف أعمال بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٦٩١ اندلس ٢/٢ وانزال الشدة الخشبية بالكامل والحديد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس الحي وإزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٨١ منطقة ح جاردنيا ٣ وتم إنزال الخشب والتحفظ عليه وإزالة المباني والحوائط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تمت إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٣٢ منطقه ش بجاردنيا ١ وإزالة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٧١، ٧٣ بالنرجس ٢ وإزالة الشدة الخشبية بروف قطعة ٣٦ اللوتس المنطقة السادسة.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.

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أهداف مبادرة سكن لكل المصريين 

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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ازالة مخالفات البناء المهندس عبدالرؤوف الغيطى المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين جهاز مدينة القاهرة الجديدة عبدالرؤوف الغيطى مبادرة سكن لكل المصريين مدينة القاهرة الجديدة

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