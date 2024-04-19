رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة إعداد المدربين باعتماد الأعلى للجامعات

انطلقت اليوم فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T التي ينظمها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، المقامة في الفترة من ١٩ أبريل وتستمر حتى ٢٨ أبريل ٢٠٢٤، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالمجمع النظري بالأبعادية.

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وتقام الدورة تحت إشراف رئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمري - مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات، ودكتور مهندس محمد الغزالي - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وتعد الدورة الأولى بالجامعة من حيث الشراكة والاعتماد من قبل المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أن الدورة تهدف إلى إعداد المدربين وتأهيلهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التى تمكنهم من تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة، مما يساعد في المساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بالجامعة، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور الغزالي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن الدورة يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين وتستهدف ٥٦ متدربا من مختلف كليات الجامعة بداية من درجة معيد إلى درجة أستاذ، ويتم التدريب بقاعات مجهزة مما يساهم في توفير بيئة ملائمة للمدربين والمتدربين وتحقيق الأهداف التدريبية بشكل أفضل.