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أخبار مصر

حالة الطقس غدا السبت 20-4-2024 فى مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

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حالة الطقس اليوم الجمعة 19- 4 - 2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة 19- 4 - 2024 في الإسماعيلية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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