الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

جامعة الوادي الجديد تنعى أحد طلابها بعد وفاته في حادث

الطالب يوسف محمد،
الطالب يوسف محمد، ڤيتو

 أعلنت جامعة الوادي الجديد منذ قليل وفاة الطالب يوسف محمد من محافظة الجيزة بالفرقة الأولى كلية آداب قسم لغة إنجليزية.

وقالت جامعة الوادى الجديد في بيان لها، "ينعى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والنواب والعمداء والعاملون بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بكلية الآداب ببالغ الحزن والأسى لأسرة الفقيد المرحوم يوسف محمد الطالب بالفرقة الأولي - كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية كما يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد تغمد الله الراحل بالرحمة والمغفرة وطيب ثراه, ووسع مدخله, وأسكنه فسيح جناتك وتفضلوا بقبول واجب العزاء).

وتوفي الطالب يوسف محمد في محافظة الجيزة وأثناء نزوله الإجازة في حادث مروري وشيعت جنازته وتم دفنه في مسقط رأسه فيما نعي العديد من زملائه خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن.

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الوادى الجديد جامعة الوادي الجديد حادث مروري محافظة الجيزة ينعى

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