الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم دمياط يستضيف تصفية مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية

تصفية مسابقة الأخصائى
تصفية مسابقة الأخصائى المثالى على مستوى الجمهورية،فيتو

 استضافت محافظة دمياط على مدار  3 أيام متتالية، التصفية القمية لـ 27 محافظة لمسابقتي الرائد المثالي «معلمو الفصل»، والرائد العام المثالي «مديري المراحل الثلاث ابتدائي إعدادي ثانوي»، وذلك بمدينة رأس البر. 

وأكد محمد رمضان غريب  وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية دمياط تشارك اليوم في التصفيات النهائية لمسابقة الأخصائي المثالي، والتي تقام بمدينة رأس البر بدمياط، وتتنافس مع 5 محافظات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تنافس في التصفية القمية لنهائي الجمهورية لمسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية بمجموعة تضم محافظات: "المنيا ومطروح والأقصر والمنوفية والبحيرة وبورسعيد" وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعالي الوزيرة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ أحمد رمضان موسى رائد عام اتحاد طلاب مدارس مصر. 

ختام التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الأخصائي المثالي برأس البر

 واستضافت محافظة دمياط على مدار ثلاثة أيام متتالية فى الفترة من١٧ /٤ الى ١٩ /٤ للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٤) التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الأخصائي المثالي للمراحل الثلاث "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" وذلك بمدينة رأس البر، بحضور أحمد موسى رمضان رائد عام اتحاد طلاب مصر.

Advertisements

وشملت التصفيات لقاء قبل التقييم مع السيد الرائد العام وبعد ذلك التقييم من خلال لجان التحكيم وبعد ذلك اللقاء الختامي وتوزيع الجوائز علي المشاركين من جميع المحافظات.

التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الاخصائي المثالي للمراحل الثلاث ابتدائي اعدادي ثانوي"

وأشاد أحمد رمضان موسى بحسن التنظيم والإعداد وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بدمياط وعلى رأسها  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة إيناس محمد عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية، معربا عن امتنانه وشكره العميق للتوجيه العام للتربية الاجتماعية الذي قام بالإعداد والتحضير بقيادة علاء ناشد النادى الموجه العام للتربية الاجتماعية ورابحة محمد السيد مستوى موجه عام الاتحادات الطلابية والفريق المعاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد طلاب مدارس اتحادات الطلاب الاتحادات الطلابية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محمد رمضان غريب مديرية التربية والتعليم بدمياط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يشهد ورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة الطلابية لمدارس ميت أبو غالب

حدث في 23 رمضان، المسلمون يهدمون صنم اللات وإنهاء عبادة آلهة الجاهلية

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

هل يجوز للمسافر أداء صلاة التراويح في وسائل المواصلات؟

شهادات الكبار على بيرم التونسي في ذكراه، هكذا تحدث عنه شوقي وعبد الله وجاهين والسعدني

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

التصويت وطريقة اختيار المجلس والنقيب.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المحامين وموقف سامح عاشور

أثر رفع سعر الوقود على أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

نيجيريا تعتزم السماح بتداول 20% من إنتاج النفط في البورصة للمرة الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية