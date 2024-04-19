تعليم دمياط يستضيف تصفية مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية

استضافت محافظة دمياط على مدار 3 أيام متتالية، التصفية القمية لـ 27 محافظة لمسابقتي الرائد المثالي «معلمو الفصل»، والرائد العام المثالي «مديري المراحل الثلاث ابتدائي إعدادي ثانوي»، وذلك بمدينة رأس البر.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية دمياط تشارك اليوم في التصفيات النهائية لمسابقة الأخصائي المثالي، والتي تقام بمدينة رأس البر بدمياط، وتتنافس مع 5 محافظات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تنافس في التصفية القمية لنهائي الجمهورية لمسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية بمجموعة تضم محافظات: "المنيا ومطروح والأقصر والمنوفية والبحيرة وبورسعيد" وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعالي الوزيرة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ أحمد رمضان موسى رائد عام اتحاد طلاب مدارس مصر.

ختام التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الأخصائي المثالي برأس البر

واستضافت محافظة دمياط على مدار ثلاثة أيام متتالية فى الفترة من١٧ /٤ الى ١٩ /٤ للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٤) التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الأخصائي المثالي للمراحل الثلاث "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" وذلك بمدينة رأس البر، بحضور أحمد موسى رمضان رائد عام اتحاد طلاب مصر.

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وشملت التصفيات لقاء قبل التقييم مع السيد الرائد العام وبعد ذلك التقييم من خلال لجان التحكيم وبعد ذلك اللقاء الختامي وتوزيع الجوائز علي المشاركين من جميع المحافظات.

التصفية القمية لـ٢٧ محافظة لمسابقة الاخصائي المثالي للمراحل الثلاث ابتدائي اعدادي ثانوي"

وأشاد أحمد رمضان موسى بحسن التنظيم والإعداد وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بدمياط وعلى رأسها محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة إيناس محمد عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية، معربا عن امتنانه وشكره العميق للتوجيه العام للتربية الاجتماعية الذي قام بالإعداد والتحضير بقيادة علاء ناشد النادى الموجه العام للتربية الاجتماعية ورابحة محمد السيد مستوى موجه عام الاتحادات الطلابية والفريق المعاون.