الأرصاد الجوية تنصح بارتداء الملابس الصيفية نهارا

يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية حيث التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لذلك من الممكن ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار ولكن يفضل وجود قطعة إضافية خارجية في فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

Advertisements

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد،معتدل ليلا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21