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رياضة

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

الترجي
الترجي

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الترجي أمام صن داونز 

وتنطلق مباراة الترجي أمام صن داونز، في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة 26 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء.

وتنقل مباراة الترجي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وتقام مواجهة السبت المقبل على ملعب "رادس" بالعاصمة أمام حوالي 30 ألف مشجع تم السماح لهم بحضور مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويتطلع الترجي الباحث عن اللقب الخامس في المسابقة إلى تخطي عقبة صن داونز للصعود إلى الدور النهائي وضمان التأهل إلى مسابقة كأس العالم للأندية بنسبة كبيرة.

بينما يبحث صن داونز عن لقبه الثاني في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه لأول مرة بنسخة 2016.

تاريخ مواجهات الترجي أمام صن داونز 

ويملك الترجي أسبقية معنوية على غريمه صن داونز الجنوب أفريقي، حيث فاز عليه في مناسبتين مقابل تكبده هزيمة وحيدة في حين انتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

ودارت آخر مواجهة بين الفريقين عام 2021 في ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

حكام مباراتي الترجي أمام صن داونز 

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإياب بين الترجي وصن داونز ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-24.

وسيدير المباراة السنغالي عيسى سي بمساعدة مواطنيه جبريل كامارا ونواه بانجورا في حين سيكون الجابوني بيار آنشو جيسلان حكمًا لتقنية الفيديو بمساعدة الحكمة ديانا شيكوتيتشا من زامبيا.

وعيّن “كاف” الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان لإدارة مواجهة الذهاب برفقة السوداني محمد عبد الله إبراهيم مساعدًا أول والجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد مساعدًا ثانيًا.

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