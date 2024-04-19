السلع المتوقع انخفاض أسعارها مع المبادرة الحكومية.. أبرزها الخبز السياحي و ساندوتشات الفول والطعمية.. ووفرة كبيرة في المواد الغذائية بعد الإفراجات الجمركية

مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق، يترقب المواطنون انخفاض أسعار السلع في الأسواق؛ مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوافق ما بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في يوم 25 مارس 2024.

حالة الأسواق مع مرور 26 يومًا على إعلان مبادرة خفض أسعار السلع

فما هو الموقف الحالي مع مرور 26 يومًا على إعلان مبادرة خفض أسعار السلع، وما هي أبرز السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا في أسعارها، وما هي السلع المتوقع خفض أسعارها خلال الفترة المقبلة؟

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الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

اتحاد الغرف التجارية يكشف عن الموقف الحالي لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

وكشف الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صباح اليوم الجمعة 19 إبريل 2024، عن الموقف الحالي لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.

بدءا من الأحد خفض أسعار الخبز السياحي

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 إبريل الجاري.

أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل، فيتو

خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل لـ 45%

وأشار «عز» إلى خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 30% إلى 45%، وذلك لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج المدخلات لكل نوع.

أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل

وعن أسعار الخبز السياحي بعد الخفض، أوضح أمين عام اتحاد الغرف أنها ستصبح كما يلى:

يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما بعد خفض سعره نحو 150 قرشا، وذلك بعد أن وصل سعر الرغيف إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جراما بعد خفض سعره نحو 75 قرشا.

يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 25 جراما بعد خفض سعره نحو 50 قرشا.

يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجى وزن 50 جراما بعض خفض سعره نحو 150 قرشا.

يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجى وزن 35 جراما بعض خفض سعره نحو 100 قرش.

انخفاض أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار المكرونة والأرز المحلي مع تراجع سعر الدقيق

وعن السلع الغذائية الأخرى، أوضح «عز» أن سعر المكرونة شهدت انخفاضًا في الأسواق بالتزامن مع انخفاض أسعار القمح، مضيفًا أن انخفاض سعر المكرونة أدى إلى انخفاض أسعار الأرز المحلى باعتبارها البديل.

خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية، فيتو

العمل على خفض أسعار ساندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20%

وأضاف أمين عام الاتحاد، أنه جارى العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية يأتي من خلال توفير المستلزمات المخفضة؛ التي تشكل نحو 50% من التكلفة، التي انخفضت أيضًا بنحو 25%.

بعض أسعار السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، فيتو

وفرة واضحة في السلع بعد الإفراجات الجمركية

وقال «عز» إن هناك وفرة واضحة لجميع السلع أساسية وغير الأساسية؛ وذلك بعد الافراجات الجمركية التي تجاوزت 8 مليارات دولار، الأمر الذي عليه بدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات.

استمرار انخفاض أسعار الجملة لجميع السلع الأساسية

وأكد «عز» استمرار انخفاض أسعار الجملة لجميع السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في سعر القمح، ونحو 30% في سعر الدقيق و40% في سعر زيت الصويا والعباد الوارد من دول البحر المتوسط.

انخفاض أسعار الزيت في أسواق الجملة، فيتو

انخفاض أسعار الزيت في أسواق الجملة

وأضاف: وانخفاض قدره 28% في سعر زيت الأولين والذرة، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ونحو 35% في سعر الذرة.

الانخفاضات أعادت الأسعار السلع إلى سعرها في فبراير 2023

وأشار أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذه الانخفاضات أعادت الأسعار السلع إلى سعرها في فبراير 2023.

الانخفاض بدأ الظهور تدريجيًا في أسعار التجزئة

وعن حالة أسواق التجزئة ومدى انخفاض أسعار السلع فيها، قال إن الانخفاض بدأ الظهور تدريجيًا في أسعار التجزئة.

انخفاض يصل لـ 27% في أسعار السلع الأساسية مقارنة بسعرها قبل التعويم

وأضاف أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبة متوسطة 25% وتصل إلى 27,% في بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، حيث بدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

انخفاض أسعار السلع في الأسواق، فيتو

أسعار السلع في أسواق التجزئة بدأت في الانخفاض مع انتهاء أرصدة البضائع بالسعر السابق

وتابع: بدأت أسواق التجزئة الصغرى ومنها البقالين في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء أرصدة السلع والبضائع بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

35% انخفاضًا في أسعار السلع الهندسية وماركات السيارات

وقال «عز» إن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها شهدت انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.

أبرز السلع التي شهدت انخفاضات في سوق الجملة

ورصد الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه، انخفاضات أسعار السلع في أسواق الجملة مقارنة بسعرها منذ قرار تحرير سعر الصرف، وأسعار هذه السلع حاليًا في الأسواق.

انخفاض أسعار القمح مقارنة بسعره منذ قرار تحرير سعر الصرف

وأوضح أن قمح 11.5% روسي سجل 12250 جنيهًا بانخفاض قدره 43.3 % منذ قرار تحرير سعر الصرف.

قمح 12.5% روسي سجل 12600 جنيه بانخفاض 42.2 % منذ قرار تحرير سعر الصرف.

انخفاض أسعار الدقيق والقمح في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الدقيق مقارنة بسعره منذ قرار تحرير سعر الصرف

وسجل الدقيق 24 نحو 16 ألف جنيه بانخفاض 33% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل الدقيق 27 نحو 16300 جنيه بانخفاض 32.7% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

انخفاض أسعار الزيت مقارنة بسعره منذ قرار تحرير سعر الصرف

وسجل زيت صويا مكرر للطن نحو 50 ألف جنيه بانخفاض 39% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل زيت أولين مكرر للطن نحو 57 ألف جنيه بانخفاض 29% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل زيت ذرة مكرر للطن نحو 57 ألف جنيه بانخفاض 28.8% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل زيت عباد الشمس مكرر للطن نحو 52 ألف جنيه بانخفاض 46.4% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

انخفاض أسعار الذرة مقارنة بسعره منذ قرار تحرير سعر الصرف

وسجل ذرة صفراء أرجنتيني للطن نحو 12500 جنيه بانخفاض 36.9% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل ذرة صفراء برازيلي للطن نحو 12500 جنيه بانخفاض 36.9% منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل ذرة صفراء أوكراني للطن نحو 11500 جنيه بانخفاض 39.2% منذ قرار تحرير سعر الصرف.