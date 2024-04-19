الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

جامعة جنوب الوادي توفر سكنا لمرافقي المصابين من الأشقاء الفلسطينيين

جامعة جنوب الوادي،فيتو
جامعة جنوب الوادي،فيتو

 صرح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بــ محافظة قنا أن الجامعة قامت بتنفيذ خطة عاجلة فور وصول مصابين فلسطينيين وذويهم إلى مستشفيات قنا الجامعية، وذلك بتوفير جميع احتياجات ومتطلبات الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالجامعة.

 

تجهيز سكن مميز

 حيث تم تجهيز سكن مميز بأحد المباني الجامعية بجميع وسائل الراحة والرفاهية والضيافة وتجهيز مطعم مزود بجميع المأكولات والمشروبات. كما تم توفير وسائل النقل للتردد على ذويهم بالمستشفيات الجامعية وكارت تعريفي لسهولة تنقلهم بالجامعة، بالإضافة إلى تخصيص أفراد أمن وعلاقات عامة لتسهيل توفير أي متطلبات لديهم وذلك من متابعة وتواجد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ولجنة تنفيذية عملت على توفير تلك الاحتياجات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بحسن استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم ورعايتهم الطبية بمستشفيات جامعة جنوب الوادى والجامعة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وقد عبر من خلال معبر رفح البري 952 مواطنا فلسطينيا و34 شاحنة مساعدات ووقود و119 شاحنة من معبر كرم أبو سالم بإجمالي 153 شاحنة خلال الساعات القليلة الماضية.  

هيئة المعابر 

وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية ان معبر رفح استقبل 671 مواطنا فلسطينيا و10 جرحى و30 مريضا و109 مرافقين بالإضافة إلى عدد من أفراد المؤسسات الإغاثية، بإجمالي 952 مواطنا.


وأعلنت الهيئة في بيان انه وصل لقطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري 34 شاحنة ومحروقات عبارة  عن 4 شاحنة غاز و30 شاحنة مساعدات مواد غذائية و3 مستلزمات طبية و2 طحين و2 أدوية و3 بطانيات، 1 فرشات، 2 مياه، 3 مواد تنظيف، 1 بامبرز +لبن، 1 فحم +ملابس+ خيام.

وأضافت الهيئة انه عبر من خلال معبر كرم أبو سالم 119 شاحنة من بينهم مساعدات 103 شاحنات، 21 طحين، 55 طرود غذائية،  7 مواد تنظيف، 2 فرشات، 2 أدوية، 1 مياه، 2 سيرج، 1 براميل مطاطية، بالإضافة إلى 16 شاحنة قطاع خاص، بإجمالي عدد شاحنات 153 من خلال المعبرين.

 

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