مستندات القرض الشخصي للموظفين في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد خدمة القرض الشخصي لعملائه من الموظفين.

وتشمل قائمه المستندات المطلوبة لإتمام عملية التمويل في قرض الشخصي للموظفين من بنك المصرف المتحد ما يلي:

قرض المصرف المتحد لموظفي الحكومة

شهادة مفردات مرتب شهرية او سنوية مدعمة بختم النسر أو ختم الجهة الحكومية.

في حالة موظفي القطاع الخاص:

شهادة معتمدة من جهة العمل توضح الوظيفة / تاريخ التعيين / نوع التعاقد/ مفردات المرتب.

كشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لآخر 3 أشهر أو شرائط قبض لآخر 3 أشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.

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ويأتي التمويل الشخصي من المصرف المتحد 2024 وفق آليات وضوابط عدَّة يحددها البنك، وتتميز عن غيرها بما يلي:

مميزات قرض المصرف المتحد

سعر فائدة تنافسي.

فرص تمويلية تبدأ من 10,000 جم حتي 750,000 جم.

تمويل كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 750,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب أو قسط:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 350,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

يمتلك بنك المصرف المتحد عددًا كبيرًا من الأصول التي تخدم عمله في السوق المصرفي المصري وسط مساعي لانهاء صفقة لبيع المصرف بموافقة البنك المركزي.

وتشمل قائمة الأصول والبيانات التي يستخدمها البنك المصرف المتحد في السوق المصرفي ويملكها ما يلي:

1- شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعًا

2- قنوات رقمية متميزة

3- 225 جهاز صراف آلي

4- 1723 موظفًا

5- إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

عروض شراء المصرف المتحد

وفي سياق متصل أكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.