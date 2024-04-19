الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير العمل يوجه بإطلاق مُبادرات السلامة والصحة المهنية بالمحافظات

وزير العمل،فيتو
وزير العمل،فيتو

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن وزير العمل حسن شحاتة وجه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، بإطلاق فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام..

مواعيد ملتقى السلامة والصحة المهنية 

وأضاف عبدالوهاب خضر في تصريحات صحفية أنه سيبدأ المُلتقى الأول، يوم الثلاثاء المُقبل،بجنوب سيناء،تزامنًا مع فعاليات يُشارك فيها "الوزير" بمدينة شرم الشيخ،لمدة يومِ واحد، يستقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة.

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يوم السلامة العالمي

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، تأتي استكمًالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج وسَيكُون ضِمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن: "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

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التغيرات المناخية السلامة والصحة المهنية عام 2024 منظمة العمل الدولية وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

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