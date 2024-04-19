السكك الحديدية: انتهاء اختبار الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية من اختبار الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية، تمهيدا لبدء تشغيل الجرارات على خطوط الهيئة وتعمل الهيئة على اختيار أنسب الخطوط لتدعيمها بالجرارات الجديدة خلال الفترة القادمة بما يساهم فى زيادة ورفع مستوى الخدمة.

وسبق وتابع الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات نقل الدفعة الجديدة من الجرارات الأمريكية البالغ عددها 20 جرارا من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكك الحديدية بالإسكندرية.



وأكد الوزير ضرورة الإسراع فى إجراء الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبى للجرارات الجديدة تمهيدا لدخولها الخدمة على الخطوط الطوالى.

وانتهت الشركة الأمريكية المصنعة للجرارات الجديدة والمقرر انضمامها للسكك الحديدية خلال الفترة القادمة من الشحنة الأخيرة من الجرارات والبالغة عددها نحو 20 جرارا.

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وقامت الشركة الأمريكية بإنهاء إجراءات الشحن عبر أحد الخطوط الملاحية العربية ويصاحب الدفعة فريق من المهندسين من الشركة المصنعة للإشراف على تجارب التشغيل.

ووصلت الدفعة الأخيرة من الجرارات اليوم بميناء الإسكندرية البحرى. وكانت السكك الحديدية تعاقد على صفقة جرارات تعد الأكبر في تاريخ السكك الحديدي.

وصل ميناء الإسكندرية الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية بعدد 20 جرار سكة حديد، ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بعدد 260 جرارا أمريكيا جديدا، وذلك لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد.

ويأتى ذلك ضمن خطة تطوير السكة الحديد فى كافة المجالات وقطاعات الهيئة المختلفة والتي تتضمن تطوير أسطول الوحدات المتحركة “جرارات وعربات ركاب وبضاعة” والبنية الأساسية “تحديث وتطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمحطات والمنشاءات وتشغيل قطارات جديدة والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعتبر ركيزة التنمية”.

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وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الآن.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط واصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط. إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية. وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.