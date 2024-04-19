الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

كانسيلو،فيتو
كانسيلو،فيتو

نصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.

أراوخو يرد على انتقادات جوندوجان للاعبي برشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

فيما رد رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، على انتقادات زميله إلكاي جوندوجان، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.

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وتلقى رونالدو أراوخو انتقادات بعد عرقلته برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان في مباراة الإياب في دور ربع النهائي من البطولة، ليتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 29، وكانت تلك اللقطة بمثابة نقطة تحول، خاصة أن برشلونة كان متقدمًا في النتيجة (1-0)، قبل أن يقلب سان جيرمان الطاولة ويحرز 4 أهداف ويتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند.

وخرج جوندوجان بعد نهاية المباراة في تصريحات صحفية، وقال: "كان يجب أن يقوم بهذا الفعل إذا كان لديه القدرة على قطع الكرة".

وعلق أراوخو على الطرد في حفل إطلاق كتابه الخاص منذ قليل، قائلا: "حزين مثل كل المشجعين بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، لقد كان الأمر في أيدينا، طردي كان بسبب كرة مشتركة ولكن كانت نسبتها 50% للحصول عليها، والحكم قرر أن يطردني بسبب الخطأ الذي ارتكبته، ولكني لا أشعر بأنني المسئول هكذا سارت المباراة".

وعن انتقادات جوندوجان: “أفضل الاحتفاظ لنفسي بما أعتقده عنها، لدي قيم معينة يجب على الآخرين احترامها، أنا سعيد مع الفريق، المفاوضات تسير بشكل جيد مع الإدارة، في نهاية الموسم سنتحدث سويًا”.

فيما قال أراوخو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كرة القدم التي منحتني الكثير من الفرح، الآن تضربني بقسوة".

وأضاف: "أشكر كل من كان بجانبي بلا شروط، زملائي في الفريق الذين بذلوا كل شيء على الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".

وأتم: "أنا آسف جدًا لعدم إسعادكم. سنحاول مرة أخرى. يحيا برشلونة، الآن وإلى الأبد".

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة 

 جاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينوس، هيرنانديز، مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينها، رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

كانت مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" انتهت بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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